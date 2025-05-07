В Ярославле отопление не планируют отключать до середины мая

В Ярославле пока не планируется отключение отопления ввиду температурных прогнозов до 13-15 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Николай Степанов на комиссии по вопросам ЖКХ муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Напомним, что решение о возобновлении отопительного сезона в городе было принято 26 апреля на фоне похолодания. По словам господина Степанова, включение отопления — сложный и небыстрый процесс.

«В осенний период эта работа занимает до двух недель вместе с УК. В весенний период в течение недели нам удалось большинство вопросов снять по завоздушиванию. Не хотелось бы такие вещи проводить весной, но в этом году такие погодные условия. И ближайшие прогнозы показывают, что до 13-15 мая температурный режим не будет соответствовать тому, что можно было отключить. Но мы его ежедневно отслеживаем и стараемся принимать решения заблаговременно с учетом точных прогнозов за 3-4 дня»,— сказал господин Степанов.

Алла Чижова