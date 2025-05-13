В четырех школах Зеленодольского района восстановили электричество после аварии

В четырех школах населенных пунктов Осиново, Новониколаевский и Октябрьский восстановили электроснабжение. Занятия во вторую смену будут проходить в штатном режиме. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района Татарстана.

Ранее в четырех школах отменили занятия из-за аварийного отключения электричества. Как уточнили в пресс-службе района, на одном из высоковольтных столбов произошло замыкание. Педагогические составы находятся на рабочих местах.

В пресс-службе Управления образования исполкома Казани «Ъ Волга-Урал» сообщили, что из-за отключения электричества уроки в школах ЖК «Салават Купере» перевели в дистанционный формат. По данным открытых источников, в трех школах микрорайона учатся почти 6,7 тыс. детей.

Из-за аварии без электричества остались жители «Салават Купере»-1 и 2, поселков Новое Юдино, Осиново, Залесный в пригороде Казани, поселков Новочувашский, Грузинский, Урняк, Новопольский, Красницкий, Дубровка, Новая Тура, Октябрьский и Радужный в Зеленодольском районе.

Диана Соловьёва