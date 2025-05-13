Сергей Цивилев покинул пост гендиректора воронежской «Лискимонтажконтрукции»

Генеральный директор воронежского АО «Лискимонтажконструкция» Сергей Цивилев покинул свой пост в начале мая. Управляющей организацией компании стало ООО УК «Капитал». Информация об этом отражена в ЕГРЮЛ.

По данным Rusprofile, ООО УК «Капитал» на 99% принадлежит Владимиру Гаврилову, который также руководит обществом. Кроме того, он является собственником 10% в ООО «Лискинский арматурный завод» (ЛАРЗ), которое контролируется АО «Лискимонтажконструкция» (доля в 50%).

По данным Rusprofile.ru, АО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в январе 1993 года в городе Лиски Воронежской области для производства стальных труб, полых профилей и фитингов. Уставный капитал — 40 млн руб. Информация об учредителях публично не раскрывается, но «Ъ-Черноземье» сообщал, что в начале 2023 года компанию у основателя Николая Белоконева приобрел топ-менеджер «Газпрома» Алексей Кахидзе.

Прошлой осенью «Ъ-Черноземье» сообщал, что ЛАРЗ планирует построить на территории «Лискимонтажконструкции» завод по производству строительной арматуры и минеральной ваты за 6 млрд руб. На предприятии рассчитывают выпускать до 300 тыс. т строительной арматуры и 500 тыс. куб. м минераловатной плиты.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова