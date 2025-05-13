Глава СК требует завести дело после ДТП с детьми и самокатами в Магнитогорске

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело по фактам наездов электросамокатчиков на двух четырехлетних детей в Магнитогорске и представить доклад о результатах его расследования, сообщает пресс-служба госоргана.

Аварии произошли 9 и 11 мая. По данным Госавтоинспекции Магнитогорска, в День Победы электросамокатчик на пешеходной дорожке около улицы Труда, 38Д сбил мальчика, который шел во встречном направлении с матерью. Аналогичный случай произошел через два дня по проспекту Карла Маркса, 174А. В результате наезда также пострадал четырехлетний ребенок. Оба электросамокатчика скрылись с мест происшествий, детей с травмами доставили в больницу.

В СУ СК России по Челябинской области по данному факту организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Выясняются обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска