СК проверит ДТП с наездами электросамокатчиков на детей в Магнитогорске

В Магнитогорске следователи начали проверку двух инцидентов с наездом электросамокатчиков на двух четырехлетних детей. Соответствующее поручение дал руководитель челябинского управления СКР Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка организована после публикации в СМИ и социальных сетях информации о ДТП 9 и 11 мая. По данным Госавтоинспекции Магнитогорска, в первый день электросамокатчик на пешеходной дорожке в районе дома по улице Труда, 38Д сбил четырехлетнего ребенка, который шел во встречном направлении с матерью.

После этого он скрылся с места ДТП. Аналогичный случай произошел также 11 мая в районе дома по проспекту Карла Маркса, 174А. Обстоятельства столкновения схожие. В результате наезда также пострадал четырехлетний ребенок. Электросамокатчик также уехал с места происшествия. Оба ребенка получили травмы, им оказали медпомощь.

Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Выясняются обстоятельства произошедшего.