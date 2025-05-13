Полиция возбудила уголовное дело из-за смерти пешехода на Крестовой в Рыбинске

В Рыбинске возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Инцидент произошел 12 мая 2025 года около 13:35 у дома 75 на улице Крестовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль, сбивший пешехода

Фото: УМВД России по Ярославской области Автомобиль, сбивший пешехода

Фото: УМВД России по Ярославской области

Водитель автомобиля «ВАЗ-2121», 2006 года рождения, сбил женщину 1984 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм.

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» инициировало дело по части 3 статьи 264 УК РФ, касающейся нарушения ПДД, повлекшего смерть по неосторожности. Водитель задержан, и сейчас решается вопрос о мере пресечения.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что женщина переходила улицу по пешеходному переходу, ее пропустил рейсовый автобус, а легковая машина обогнала его по встречной полосе. Момент ДТП попал на видео камер наблюдения.

Антон Голицын