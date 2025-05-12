В центре Рыбинска насмерть сбили пешехода

В Рыбинске на улице Крестовой насмерть сбили 41-летнюю женщину. Об этом сообщили в областном УМВД.

Авария произошла в 13:35 12 мая в районе дома №75. За рулем автомобиля «ВАЗ-2121» находился водитель 2006 года рождения. В социальных сетях опубликовано видео момента столкновения с камер наблюдения. Судя по кадрам, женщина шла по пешеходному переходу, перед которым остановился рейсовый автобус. «ВАЗ-2121» не остановился, обогнал автобус слева по встречной полосе движения и сбил пешехода.

«В результате ДТП пешеход была доставлена в больницу, впоследствии скончалась»,— сообщили в УМВД.

Полиция установит все обстоятельства ДТП.

Алла Чижова