В Челябинске дорожника отправили в колонию за взятку сотруднику Ростехнадзора

Советский районный суд Челябинска признал виновным бывшего директора уральского филиала АО «ДЭП № 33» Георгия Голембиовского в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в ноябре-декабре 2020 года Георгий Голембиовский через посредника передал 700 тыс. руб. заместителю начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрию Горбачеву. Взамен госслужащий помог подрядчику беспрепятственно пройти итоговую проверку и получить положительное заключение по реконструкции участка трассы М-5 в Чебаркульском районе, хотя часть работ была не выполнена.

Руководителя подрядной организации задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

Фигурант признал вину в полном объеме и заключал со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года прокуратура Челябинской области направила в суд материалы дела в отношении Дмитрия Горбачева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Виталина Ярховска