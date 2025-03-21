В Челябинске будут судить экс-замначальника отдела Ростехнадзора за взятку

Прокуратура Челябинской области направила в Советский районный суд Челябинска материалы дела в отношении бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2020-2021 годах замначальника через посредника получил 700 тыс. руб. от директора АО «ДЭП №33» за беспрепятственное проведение итоговой проверки и выдачу положительного заключения по объекту строительства и реконструкции участка трассы М-5 в Чебаркульском районе, хотя часть работ была не выполнена. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого в размере более 63 млн руб.

Ранее региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора «ДЭП №33» по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Фигурант полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе следствия было арестовано его имущество общей стоимостью 11 млн руб., а также банковские счета в пределах 44,8 млн руб. Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

Советский районный суд Челябинска в марте 2024 года уже выносил приговор Дмитрию Горбачеву. Тогда его обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). За совершение этих преступлений ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 1,5 млн руб.

Виталина Ярховска