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На содержание мэра Тюмени за начало года потратили почти 1,9 млн рублей

В первом квартале 2025 года на содержание главы Тюмени Максима Афанасьева из городского бюджета потратили почти 1,9 млн руб., следует из отчета об исполнении казны.

Максим Афанасьев

Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эти расходы включают заработную плату, командировочные, налоги и страховые взносы.

Напомним, в Екатеринбурге на оплату труда главы города Алексея Орлова было предусмотрено 8,8 млн руб. в проекте городского бюджета на 2025 год.

Ирина Пичурина

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