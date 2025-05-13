На содержание мэра Тюмени за начало года потратили почти 1,9 млн рублей

В первом квартале 2025 года на содержание главы Тюмени Максима Афанасьева из городского бюджета потратили почти 1,9 млн руб., следует из отчета об исполнении казны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максим Афанасьев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эти расходы включают заработную плату, командировочные, налоги и страховые взносы.

Напомним, в Екатеринбурге на оплату труда главы города Алексея Орлова было предусмотрено 8,8 млн руб. в проекте городского бюджета на 2025 год.

Ирина Пичурина