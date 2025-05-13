На содержание мэра Тюмени за начало года потратили почти 1,9 млн рублей
В первом квартале 2025 года на содержание главы Тюмени Максима Афанасьева из городского бюджета потратили почти 1,9 млн руб., следует из отчета об исполнении казны.
Максим Афанасьев
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Эти расходы включают заработную плату, командировочные, налоги и страховые взносы.
Напомним, в Екатеринбурге на оплату труда главы города Алексея Орлова было предусмотрено 8,8 млн руб. в проекте городского бюджета на 2025 год.