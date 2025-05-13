Прокуратура проверила ремонт военного памятника в селе Гаево

По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура Челябинской области проверила информацию в СМИ о недовольстве жителей села Гаево ремонтом памятника погибшим в Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что в прошлом году староста села от лица жителей обратился в местную администрацию с предложением реконструировать памятник. Инициативу поддержали, при подготовке к празднованию 80-летия Дня Победы власти заключили контракт на обновление бетонного основания, укладку тротуарной плитки и бордюров, изготовление и установку металлического ограждения и таблички с именами погибших. После завершения реконструкции в «Российской газете» появился материал о недовольстве жителей ремонтом. По мнению сельчан, администрация намеренно заменила фразу «Убиты на войне» на «Вечная память воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Также родственники военных пожаловались, что на обновленном памятнике вместо 21 имени погибших — только 19.

После публикации в Гаево прошел сход жителей вместе с Каслинским городским прокурором Сергеем Ивановым, на котором обсуждали вопрос замены монумента. В итоге жители предложили изготовить другую табличку, с переносом фамилий погибших, и оставить новую фразу, дополнив ее словами «Памяти павших — будьте достойны». Демонтированную табличку передали в музей местной библиотеки.

Виталина Ярховска