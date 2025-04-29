Прокуратура проверит ремонт военного памятника в селе Гаево

По поручению заместителя Генпрокурора России Сергея Зайцева прокуратура Челябинской области проверит информацию, размещенную в СМИ, о недовольстве жителей ремонтом памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Гаево. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Материал о жалобах сельчан разместила «Российская газета». По информации издания, недавно в деревне демонтировали памятник погибшим в ВОВ и установили новый, однако он отличается от предыдущего. На обелиске заменили фразу «Убиты на войне» на «Вечная память воинам-землякам». Как отмечается в публикации, слова показались неподобающими местным властям. Кроме того, на обновленном памятнике вместо 21 имени погибших — только 19. По мнению жителей, это «насмешка над живущими».

Заместитель Генпрокурора поставил задачу оперативно разобраться в ситуации, обеспечить внесение в памятную табличку фамилий всех военных и окончание ремонта до Дня Победы.

Виталина Ярховска