Гренландия от имени Дании возглавила Арктический совет

Гренландия от имени Дании приняла председательство в Арктическом совете от Норвегии, сообщает МИД автономной области. Церемония передачи прошла в норвежском городе Тромсё. На ней присутствовали глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт и норвежский министр иностранных дел Эспена Барта Эйде.

Председательство переходит новой стране сроком на два года, уточняется в пресс-релизе датского МИДа. Приоритетными направлениями в работе Арктического совета выбраны коренные народы Арктики, устойчивое экономическое развитие и энергетический переход, а также изменение климата в Арктике и биоразнообразие.

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность неоднократно поднимал вопрос о присоединении Гренландии к Штатам. Он обещал жителям острова безопасность и богатство, «о котором они даже не мечтали». Кроме того, он уверен, что присоединение острова позволит минимизировать риски для нацбезопасности США. На этом фоне Минобороны Дании объявило о планах увеличить расходы на защиту Гренландии.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Гренландии доверили Арктику».