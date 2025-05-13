Срок давности по делу бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, обвиняемого в организации убийства предпринимателя из Елабуги Айдара Исрафилова, истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истек срок давности по делу экс-ректора КФУ, обвиняемого в убийстве

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Истек срок давности по делу экс-ректора КФУ, обвиняемого в убийстве

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Собеседник издания отметил, что истечение срока давности не означает освобождение от уголовной ответственности. Этот вопрос будет решаться судом. При этом Ильшату Гафурову не могут назначить пожизненное лишение свободы, если обвиняемого признают виновным.

По версии следствия, Ильшат Гафуров, занимая должность главы Елабуги, в 1999 году выступил заказчиком убийства Айдара Исрафилова. Бизнесмен был депутатом Елабужского городского совета и публично критиковал фигуранта. Айдар Исрафилов был застрелен в 1999 году у спорткомплекса в Москве.

В сентябре 2023 года по решению Савеловского суда Москвы лидер ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Адыган Саляхов был приговорен к 25 годам колонии за причастность к убийству предпринимателя. Осужденный в ходе следствия заявил, что инициатором убийства выступал Ильшат Гафуров, также состоявший в ОПГ.

Ранее лидер ОПС «29-й комплекс» Юрий Еременко, отбывающий пожизненный срок в колонии «Мордовская зона», сообщил, что дал показания против экс-ректора КФУ, т.к. оперативники обещали организовать для него операцию по удалению катаракты.

Диана Соловьёва