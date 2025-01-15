Лидер ОПС заявил, что оговорил экс-ректора КФУ за операцию по удалению катаракты

Лидер оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» Юрий Еременко (в данный момент отбывает пожизненный срок в колонии «Мордовская зона») заявил, что дал показания на бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова, т.к. оперативники обещали организовать ему операцию по удалению катаракты. Еременко рассказал, что медицинскую помощь ему так и не оказали. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Бывший ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Юрий Еременко сделал заявление адвокатам Ильшата Гафурова в колонии «Мордовская зона», где он отбывает пожизненный срок как один из лидеров ОПС и организатор убийств. Еременко рассказал, что у него развилась катаракта, осужденный начал слепнуть. Родственники пытались организовать операцию, но администрация колонии, по словам лидера ОПС, не пошла им навстречу.

Юрию Еременко сообщили, что организация операции станет возможна, если он даст показания о причастности Ильшата Гафурова к приготовлению убийства бизнесмена Айдара Исрафилова. Еременко утверждает, что экс-ректор не причастен к преступлению, а силовики заявляли, что информация о причастности Гафурова достоверная.

Ранее Еременко и другие бывшие лидеры преступного сообщества дали показания на экс-ректора КФУ. По данным следствия, в 1999 году Ильшат Гафуров, занимая должность главы Елабуги, организовал два покушения на бизнесмена Айдара Исрафилова. Одно из покушений привело к убийству предпринимателя в Москве.

Защитник Ильшата Гафурова заявил ходатайство о повторном вызове Юрия Еременко в суд и допросе. Однако судья Савеловского суда ходатайство отклонила.

Диана Соловьёва