Руководителю погибшей под лавиной на Колыме тургруппы предъявили обвинение

СКР по Магаданской области предъявило обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) руководителю туристической группы, попавшей в конце марта под снежную лавину на перевале Дядя Ваня, говорится в сообщении ведомства. Тогда погибли четверо туристов из Москвы, еще один пострадал.

По версии следствия, 27 марта 2025 года из-за неправильно выбранной руководителем тургруппы тактики преодоления перевала Дядя Ваня было спровоцировано нарушение целостности снежно-ледового наста, за чем последовал сход лавины. Под снегом задохнулись три девушки 1999, 2001 и 2005 годов рождения и мужчина 1979 года.

Следователи допросили потерпевших, свидетелей и специалистов. Назначен комплекс судебных экспертиз. В то же время ведомство просит откликнуться туристов, проходивших маршрутом через перевал Дядя Ваня незадолго до схода лавины.

Эрнест Филипповский, Хабаровск