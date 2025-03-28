Двух туристов эвакуировали с перевала в Магаданской области после схода лавины

Двух туристов, попавших под лавину на перевале Дядя Ваня в Магаданской области, эвакуировали сотрудники МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Выжившие туристы были обнаружены спасателями в 5 утра.

«Утром спасательная операция возобновилась. Из-за облачности и низового тумана воздушное судно возможно было приземлить только в 5 км от места происшествия. Все это расстояние троим спасателям пришлось преодолевать по скалам в снегоступах»,— говорится в сообщении.

Спасатели спустили пострадавших на носилках к подножию горы, где их ждала медицинская помощь. Бортом Ми-8 МЧС России эвакуированные будут доставлены в больницу.

Сход лавины произошел вечером 27 марта и накрыл тургруппу из шести человек. Четверо из них погибли, еще один пострадал. Все туристы приехали в Магаданскую область из Москвы.

Региональное СУ СКР возбудило дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Самолет МЧС вылетел к месту ЧП из поселка Синегорье утром 28 марта.