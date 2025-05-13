Шесть человек были ранены при вооруженных столкновениях в Ливии

Шесть человек пострадали в результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи. Об этом сообщает издание Lebanon 24 со ссылкой на службу скорой и неотложной помощи. В городе действует чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее телеканал Al Wasat сообщил об убийстве главы Аппарата поддержки стабильности Ливии (SSA) при президентском совете Ливии в штабе 444-й бригады военного округа Триполи Абделя Гани аль-Кикли. После этого в ряде районов столицы Ливии началась стрельба.

МВД призвало жителей Триполи не выходить из дома. Университет Триполи приостановил работу, отменены занятия и экзамены. Международный аэропорт Митига также временно не работает.

Миссия ООН в Ливии заявила об обеспокоенности столкновениями в Триполи. Организация призвала все стороны к прекращению боев и решению конфликта через диалог.