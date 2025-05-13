Миссия ООН в Ливии призвала к деэскалации конфликта в Триполи

Миссия ООН в Ливии обеспокоена столкновениями в Триполи. Организация призвала все стороны к прекращению боев и решению конфликта через диалог. Об этом сообщает Libyan News Agency.

В сегодняшнем заявлении миссия заявила, что внимательно следит за ситуацией в столице Ливии. «Миссия решительно поддерживает усилия Ливии, в том числе усилия старейшин и лидеров общин, по достижению мирного урегулирования и подчеркивает важнейшую ответственность всех сторон за защиту мирного населения»,— отметили в организации.

Ранее телеканал Al Wasat сообщил об убийстве главы Аппарата поддержки стабильности Ливии (SSA) при президентском совете Ливии в штабе 444-й бригады военного округа Триполи Абделя Гани аль-Кикли. После этого в ряде районов столицы Ливии слышна стрельба.

В городе объявлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения: все отделения скорой и неотложной помощи находятся в состоянии повышенной готовности. По последним данным, были ранены 6 человек.