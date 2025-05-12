Более 50 детей в Газе умерли от голода с начала марта из-за блокады Израиля

После приостановки Израилем ввоза гуманитарной помощи в сектор Газа со 2 марта в анклаве умерли 57 детей. Число может быть занижено и, скорее всего, будет увеличиваться, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.

Почти 500 тыс. человек в секторе Газа катастрофически страдают от голода. Если ситуация не изменится, в течение следующих 11 месяцев около 71 тыс. детей в возрасте до пяти лет будут страдать от острого недоедания, отмечает ВОЗ.

«Без немедленного доступа к продовольствию и основным товарам ситуация будет продолжать ухудшаться, что приведет к новым смертям и голоду»,— отметил гендиректор ВОЗ Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что люди голодают, болеют и умирают, в то время как еда и лекарства находятся в нескольких минутах езды от сектора Газа.

По оценкам ВОЗ, недавно объявленный Израилем план по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа через распределительные пункты недостаточен для обеспечения всего населения анклава. Должна действовать система координации гуманитарной помощи, возглавляемая ООН и ее партнерами. Запасов ВОЗ хватит для лечения лишь 500 детей с острым недоеданием. Лекарства уже заканчиваются, и запасы не могут быть пополнены. В организации призвали к немедленному прекращению блокады.

Израиль объяснил решение прекратить поставки гуманитарной помощи отказом палестинского движения «Хамас» принять план США о прекращении огня в секторе Газа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Газу берут измором».