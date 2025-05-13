Владелец ГК «Точно»: банкротство крупных девелоперов станет стрессом для экономики

Власти не дадут рухнуть крупным девелоперам, в противном случае это «станет мощным стрессом для всей экономики, учитывая огромные объемы проектного финансирования и эскроу-счетов». Об этом в интервью “Ъ” заявил Николай Амосов — владелец ГК «Точно» (занимает третью строчку в списке крупных федеральных застройщиков жилья по версии «Наш.Дом.РФ»).

По данным Центробанка РФ, к началу марта 2025 года объем средств, находящихся на эскроу-счетах, достиг 6,4 трлн руб. Это деньги покупателей квартир в новостройках хранятся в банках до сдачи объектов в эксплуатацию: такая система была введена в российской индустрии жилищного строительства летом 2019 года.

Разговоры о возможном банкротстве некоторых застройщиков жилья усилились после отмены летом 2024 года массовой льготной ипотеки. Это привело к снижению продаж и общей затоваренности рынка недвижимости. Так, по данным «Наш.Дом.РФ», на начало мая 2025 года в целом по России нераспроданным осталось 52,6 млн кв. м жилья, что составляет 45% от общего объема. На этом фоне, по словам Николая Амосова, «небольшие компании, возможно, покинут рынок, но их уход окажется незаметным для индустрии».

Подробности читайте в интервью с Николаем Амосовым, которое будет сегодня опубликовано в «Ъ».

Халиль Аминов