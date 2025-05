Офшор пришел за «немцовским долгом»

В арбитражном суде началось рассмотрение заявления компании Luccio Enterprise Ltd (Сейшельские острова) к АО «Нижегородская ярмарка» о взыскании более $6 млн по векселю. Валютный долг образовался 30 лет назад при губернаторе Борисе Немцове, чтобы расплатиться с Bank of New York, ошибочно перечислившим валютный транш в обанкротившийся банк «Нижегородец». Находящаяся в собственности региона ярмарка тогда взяла деньги взаймы для возврата американскому банку, а в 2011 году выдала вексель с погашением через 10 лет на $4,4 млн кипрской компании Fokker Development Ltd. С тех пор право требования этих денег не раз переуступалось. Оригинал векселя кредитор предъявил в суде. Однако ответчик усомнился в его подлинности и в реальности сделки по переуступке права требования.

Нижегородская ярмарка не согласна с иском на миллионы долларов

В Нижегородском арбитражном суде начался необычный спор из-за долга АО «Нижегородская ярмарка» времен первого постсоветского губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Зарегистрированный на Сейшельских островах офшор Luccio Enterprise Ltd потребовал выплаты долга с процентами — $6,163 млн.

В ноябре 1994 года Bank of New York ошибочно перечислил $2 млн на корсчет коммерческого банка «Нижегородец» — тот был в предбанкротном состоянии и деньги не вернул.

Однако, чтобы рассчитаться с американцами, тогдашний губернатор Борис Немцов решил взять кредит в Инкомбанке, оформив его на АО «Нижегородская ярмарка», в котором областная администрация была основным акционером. В 1995 году ярмарка взяла в Инкомбанке кредит в размере $3,5 млн под большие проценты.

Из этих средств акционерное общество рассчиталось с Bank of New York, однако погасить взятый по чужим обязательствам кредит не смогло (деньги ярмарке должен был вернуть, но не вернул обанкротившийся вскоре «Нижегородец»). Инкомбанк впоследствии обанкротился, а задолженность Нижегородской ярмарки в 2004 году выкупила кипрская компания Fokker Development Ltd, которую власти считали структурой Олега Дерипаски. По этой сделке, как и по кредитному договору АО, было множество судебных споров, но все они завершились не в пользу ярмарки.

На протяжении 30 лет старый неуплаченный долг висит в бухгалтерском балансе выставочного комплекса. Областные власти не раз обсуждали различные возможности с выкупом или оплатой этой задолженности. При губернаторе Валерии Шанцеве в марте 2011 года решение этой финансовой проблемы было отложено на десять лет — на такой срок Нижегородская ярмарка выдала Fokker Development Ltd беспроцентный вексель на сумму $4,4 млн.

Срок его добровольного погашения векселедателем уже истек, а кредиторы не раз менялись. Fokker переуступил право требования долга другой кипрской компании, Saricon Holdings Ltd, а та в свою очередь в 2023 году передала вексель Luccio Enterprise Ltd. Третий взыскатель долга обратился в суд незадолго до обнуления долга по векселю: в марте истекал судебный срок давности по требованию крупной суммы.

В суде представитель Нижегородской ярмарки Наталья Шарова сообщила, что с иском они не согласны. Ответчик просил привлечь в процесс компанию Saricоn, так как сомневается в реальности сделки по передаче векселя.

Госпожа Шарова указала, что в выписках из торгового реестра Кипра у этой компании значился другой директор. По словам юриста, формальная переуступка долга была совершена в обход указа президента, потому что Кипр попал в перечень недружественных государств Евросоюза, расчеты с резидентами которого запрещены. Поэтому к схеме привлекли компанию с Сейшельских островов. Кроме того, юристы ярмарки усомнились и в подлинности самого векселя.

Представитель Luccio Enterprise Ltd Игорь Крылов заявил, что сделка по покупке векселя не была фиктивной «цессией-инкассо», а задолженность давно числится в бухучете Нижегородской ярмарки. Он предоставил суду как оригинал векселя на $4,4 млн, так и документы о том, что в российских банках компания уплатила 369 млн руб. за его приобретение у Saricon. Тем не менее, несмотря на возражения истца, судья Светлана Курашкина решила привлечь предыдущего держателя долговой бумаги в качестве третьего лица. Вексель на крупную сумму будет храниться в сейфе суда.

Слушание дела продолжится в июле. Игорь Крылов пояснил, что он не знает бенефициаров Luccio Enterprise Ltd, которая наняла его в качестве юриста взыскать крупную сумму.

В правительстве Нижегородской области также пока не комментируют разбирательства по старой задолженности ярмарки. Ее совет директоров состоит из членов облправительства, но после губернатора Шанцева какие-либо меры по досудебному урегулированию ситуации на уровне региона не принимались, сообщили источники «Ъ-Приволжье».

Роман Кряжев