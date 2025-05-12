Фидан и Рубио обсудили возможные переговоры России и Украины в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить возможную встречу России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на турецкий дипломатический источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан (слева) и Марко Рубио

Фото: Leah Millis / Reuters Хакан Фидан (слева) и Марко Рубио

Фото: Leah Millis / Reuters

По данным Reuters, Хакан Фидан и Марко Рубио также обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа. Турецкий министр убеждал американского коллегу в необходимости снять санкции с Сирии, рассказал собеседник агентства.

Источник «РИА Новости» в турецком МИДе сообщил, что стороны также обговорили детали визита Марко Рубио в Турцию для неофициальной встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Анталье 14–15 мая.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин предложил возобновить в Стамбуле прямые переговоры России и Украины. Президент США Дональд Трамп приветствовал эту инициативу и призвал Киев «немедленно согласиться». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что власти готовы к организации переговоров, и призвал стороны не упустить «окно возможностей» по урегулированию.

Лусине Баласян