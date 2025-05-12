Спрос на работников в сфере HoReCa в Петербурге вырос в апреле на 9%

По итогам апреля текущего года в Санкт-Петербурге на 9% вырос спрос на работников в отрасли туризма, гостиничного бизнеса и общепита, сообщили в пресс-службе платформы онлайн-сервиса hh.ru. При этом зарплаты в сфере HoReCa увеличились в городе незначительно — всего на 336 рублей, достигнув в среднем 70,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На втором месте по темпам роста числа вакансий — сфера безопасности. Работодатели на 8% чаще стали искать охранников, инкассаторов и сотрудников служб безопасности. Средняя зарплата в этом секторе выросла на 1,2 тыс. руб. и составила 62,5 тыс. руб.

Аналитики отмечают, что в числе сфер — лидеров по росту спроса на персонал в Петербурге также оказались наука и образование (7% за месяц), а также медицина и фармацевтика (3%).

Интересно, что в сферах спорта и фитнеса фиксируется максимальный рост зарплат — на 3,3 тыс. рублей. Сейчас соискателей в этой сфере ищут на 5% чаще, чем месяцем ранее, и предлагают им заработок в 93,7 тыс. рублей.

Наиболее заметный рост средней потенциальной зарплаты в сравнении с предыдущим месяцем отмечается у юристов (+3,1 тыс. руб.) и работников искусства и массмедиа (+2,5 тыс. руб.).

При этом специалисты утверждают, что рост спроса на кадры не всегда влияет на будущий заработок. В то же время в некоторых секторах зафиксировано снижение числа вакансий. Наибольшее падение спроса произошло в HR-сфере (-32%), страховании (-10%), а также в сельском хозяйстве и консалтинге (по -5% в каждой из отраслей).

Примечательно, что апрельские данные показали неожиданный всплеск спроса на врачей и специалистов по страхованию, несмотря на общее снижение вакансий в страховой сфере, пишут представители hh.ru.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что средняя зарплата в Петербурге превысила 115 тысяч рублей.

Валерия Мальцева