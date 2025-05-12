Кировский театр и нимфа

В Петербурге на 93-м году жизни скончалась великая ленинградская балерина и актриса Алла Осипенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балерина Алла Осипенко в 1972 году

Фото: Барановский / РИА Новости Балерина Алла Осипенко в 1972 году

Фото: Барановский / РИА Новости

Ее путь никогда не был гладким и безмятежным. Не успела 9-летняя Алла поступить в Ленинградское хореографическое училище, как началась война, затем последовал отъезд в эвакуацию, невероятные для детей мытарства в малоприспособленных условиях. Она стала одной из последних выпускниц Агриппины Вагановой (1950) и, несмотря на бесспорное лидерство в классе, постоянно принимала на себя язвительные замечания грозного педагога. От Вагановой Осипенко доставалось и за высокий рост («тебя ждет мюзик-холл»), и за уникально высокий шаг («что, только ноги поднимать и умеешь?»), и за невероятную красоту танца в дуэте («адажио-то каждый станцует, когда партнер держит, а ты вариацию станцуй, одна!»).

Первая значительная роль Аллы Осипенко — партия феи Сирени в возобновленной «Спящей красавице» (1952), исполненная на генеральной репетиции с невероятным успехом. И в этот же день — тяжелейшая травма, не оставлявшая, по мнению врачей, никаких надежд на возвращение в профессию. Осипенко преодолела вызов, вернувшись через год в театр для того, чтобы в 1957 году обернуться Хозяйкой Медной горы — таинственной и загадочной незнакомкой, вершительницей человеческих судеб — на легендарной премьере «Каменного цветка» Юрия Григоровича. Она должна была войти в историю и как первая Мехменэ Бану в «Легенде о любви» (1961) того же Григоровича, но очередная травма сорвала премьерный выход.

В Кировском театре Алла Осипенко исполнила весь академический классический репертуар — «Баядерку», «Лебединое озеро», «Раймонду». Она мечтала о Жизели, просила эту партию у руководства. На очередных заграничных гастролях ее поставили в «Жизель» — но Осипенко вышла… в придворных дамах, предваряющих шикарное появление прекрасной Батильды: их в театре обычно исполняют безвестные статистки.

И все же «Жизель» в судьбе Осипенко выйдет и на более серьезный виток: много лет спустя, уже в 2000-е годы, она сыграла роль Берты, матери Жизели, и ее монолог матери, потерявшей ребенка, был страшен.

В 1966 году родился легендарный дуэт Аллы Осипенко и Джона Марковского, редкий по пластической красоте и по созвучности двух непохожих творческих натур. Их Антоний и Клеопатра в спектакле Игоря Чернышёва на сцене ленинградского Малого театра оперы и балета утвердили Осипенко в ряду лучших трагедийных балетных актрис. Но родной театр не предлагал ничего. В 1971-м Алла Осипенко ушла из труппы Кировского театра, ушла по-английски, без прощального спектакля.

Она покинула академическую сцену ради работы с Леонидом Якобсоном в недавно созданном им театре «Хореографические миниатюры», где помимо медитативного и мечтательного «Полета Тальони» появился один из пластических символов этого театра — миниатюра «Минотавр и нимфа», бесстрашный и жестокий рассказ о поединке грубой уродливой силы и мятежной души, о растоптанной красоте.

В 1977 году Алла Осипенко и Джон Марковский пришли в только что созданный Борисом Эйфманом ленинградский ансамбль «Новый балет»: то была одна из первых в нашей стране труппа современного танца.

Опыт и мудрость Осипенко и Марковского в сочетании с пламенным энтузиазмом Эйфмана создали балеты «Двухголосие» и «Идиот» (Осипенко исполнила Настасью Филипповну), ставшие хореографическими шедеврами балерины.

Именно Борис Эйфман сочинил для Аллы Осипенко прощальную для нее композицию «Автографы», в которой подвел творческие итоги непростого пути балерины — за росчерками танца вставали лучшие ее создания, а кордебалет черных виллис неумолимо сжимался вокруг тонкой женской фигуры, чтобы призвать ее на суд Вечности.

Ольга Федорченко