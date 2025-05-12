За неделю в Черноземье произошло 290 пожаров, три человека погибло

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 290 пожаров, в результате которых три человека погибли и еще как минимум трое пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

В Белгородской области ликвидировали 23 возгорания, из которых 11 произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 12 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 37 возгораний. Погибло два человека, пострадал как минимум один. Подразделения МЧС России десять раз реагировали на ДТП. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 44 пожара. Один человек погиб, еще один пострадал.

В Липецкой области произошло 50 возгораний. Было спасено восемь человек, из них трое — дети. Пожарные 26 раз привлекались к ликвидации последствий дорожных происшествий. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировано 75 техногенных пожаров. 15 человек эвакуировали, о пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 62 раза выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Взрывотехники ликвидировали 64 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 61 пожар. Пострадал один человек. Подразделения МЧС России отреагировали на 15 ДТП.

С 28 апреля по 5 мая в Черноземье произошло 508 пожаров, в результате которых погибли пять человек, еще как минимум четверо пострадали.

Ульяна Ларионова