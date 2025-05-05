За неделю в Черноземье произошло 508 пожаров, пять человек погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 508 пожаров, в результате которых пять человек погибли и еще как минимум четверо пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 45 возгораний, из которых десять произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. 13 раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 20,5 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 19 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали 47 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 62 пожара. Пострадали три человека. Подразделения МЧС России 14 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 116 пожаров. Три человека погибли. Подразделения МЧС России 19 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 75 пожаров. Один человек пострадал, еще 27 — спасли. Пожарные 14 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировано 101 возгорание. Восемь человек эвакуировали, о пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 47 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению. Взрывотехники ликвидировали три боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 109 пожаров. Два человека погибли. Подразделения МЧС России отреагировали на 24 дорожных происшествия.

С 21 по 27 апреля в Черноземье произошло 984 пожара, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум семь пострадали.

Егор Якимов