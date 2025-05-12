Новая серия «Подорожников» выпущена в честь 100-летия «Зенита»

По случаю столетнего юбилея ФК «Зенит» в метро Санкт-Петербурга будут продавать карты «Подорожник» со специальным дизайном. Тираж лимитированной серии ограничен 100 тыс. платежными средствами, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Половина карт выполнена в фирменном стиле с изображением шеврона, посвященного юбилею «Зенита». На остальных 50 тыс. карт изображен сине-бело-голубой лев — талисман клуба.

Продажа этих «Подорожников» стартует 15 мая. Они будут доступны к покупке во всех кассах метро, а также точках продаж проездных билетов ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в честь 100-летия «Зенита» в петербургском метро запустили брендированный состав.

Татьяна Титаева