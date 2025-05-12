Петербуржец отсудил у «Аэрофлота» более 100 тыс. рублей из-за опоздания на экзамен

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел иск Роберта Пучкова к ПАО «Аэрофлот» о защите прав потребителя. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города 12 мая.

По словам господина Пучкова, в конце марта он приобрел билет на рейс Петербург – Стамбул. Однако до регистрации на рейс его не допустили, сославшись на то, что у него отсутствуют документы, подтверждающие право на въезд в Турцию.

Истец предъявил сотрудникам авиакомпании паспорт и студенческий вид на жительство, подчеркнув, что едет на экзамен.Тем не менее, спор оказался безрезультатным и молодому человеку пришлось брать билет в Стамбул через Дубай.

Суд установил, что у господина Пучкова имелся действующий студенческий вид на жительство в Турции, который давал ему право находиться на территории указанного государства.

В итоге «Аэрофлот» обязали компенсировать молодому человеку стоимость билета в размере 34,7 тыс. рублей и причиненные убытки на сумму 68,9 тыс. рублей. Авиакомпания также должна будет выплатить 5 тыс. рублей за нанесенный моральный вред и штраф в размере 54,3 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Ленинский районный суд Петербурга постановил взыскать с авиакомпании «ЮТэйр» 159,6 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу иностранного гражданина Дэмиена Амадео за задержку рейса, из-за которой истец опоздал на пересадку.

Андрей Маркелов