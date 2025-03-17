С авиакомпании в Петербурге взыскали 160 тыс. руб. в пользу иностранца за задержку рейса

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с авиакомпании «ЮТэйр» 159,6 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу иностранного гражданина Дэмиена Амадео за задержку рейса, из-за которой истец опоздал на пересадку. Об этом сообщили 17 марта в объединенной пресс-службе городских судов.

Судом было установлено, что господин Амадео приобрел для себя и спутника А. шесть авиабилетов, чтобы проследовать по маршруту Москва — Ереван — Стамбул — Белград и далее до одного из турецких городов. Общая стоимость билетов составила около 160 тыс. рублей.

Первый рейс UT-785 должна была выполнить компания «ЮТэйр». При этом посадке в самолет произошла задержка, из-за которой сместилось время прибытия в Ереван. В результате истец не успевал попасть на следующие рейсы, в связи с чем вынужден был вернуться домой.

Отвечая на досудебную претензию, ответчик признал факт задержки, указав, что она оказалась вызвана подготовкой борта к вылету и была направлена на обеспечение безопасности. На это суд отметил, что, согласно решению Верховного суда РФ, «подготовка воздушного судна к вылету не может являться основанием для освобождения перевозчика от ответственности за просрочку доставки пассажиров».

В итоге судебная инстанция установила, что ответчик не выполнил надлежащим образом взятые на себя обязательства и, поскольку авиакомпания не предоставила информацию, подтверждающую, что задержка произошла не по ее вине, «ЮТэйр» необходимо возместить господину Амадео полную стоимость билетов. Также перевозчик заплатит штраф и госпошлину суммарно почти на 100 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер из Петербурга получил 700 тыс. рублей компенсации морального вреда после ДТП погрузчиком.

Артемий Чулков