Сто миллионов за золотые унитазы

В Черкесске суд вынес приговор по делу бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Экс-гаишник признан виновным в создании организованного преступного сообщества (ОПС), получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями и получил 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в 100 млн руб. Вины Алексей Сафонов не признал, его защита будет обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда во время слушания об избрании ему меры пресечения

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости Бывший начальник ставропольского ГИБДД полковник Алексей Сафонов в зале суда во время слушания об избрании ему меры пресечения

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Уголовное дело в отношении экс-главы УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова возбудили в июле 2021 года. Оно сразу привлекло повышенное общественное внимание благодаря выложенным в сеть фотографиям интерьеров особняка, где жил офицер полиции со своей второй семьей,— с лепниной и золотыми унитазами. По данным Главного следственного управления СКР по СКФО, помимо начальника по делу о коррупции в Ставропольском управлении ГИБДД проходили два десятка человек, включая его подчиненных и руководителей бизнес-структур, занимавшихся перевозкой зерна и инертных материалов.

Следствие установило, что Алексей Сафонов «не позднее» 2013 года создал в краевом управлении ГИБДД организованное преступное сообщество, в которое вошли сотрудники краевой госавтоинспекции Виталий Мельчиков, Александр Аржанухин и Александра Ткаченко, а также предприниматели Елена Мельчикова, Евгений и Алена Сотниковы, Владимир Парахин и Виталий Горлов.

С 2017 года участники преступной группы начали продавать так называемые пропуска-визитки для водителей грузовиков, шедших, как правило, с перегрузом. Обладатели такой визитки благополучно проезжали через все стационарные и передвижные посты ДПС.

Месячный «абонемент» на беспрепятственный проезд по дорогам с перегрузом обходился покупателям от 6 тыс. до 10 тыс. руб.

Оперировала этими деньгами Елена Мельчикова, супруга одного из заместителей господина Сафонова. Деньги перечислялись на ее счет. Она сообщила следствию, что отдавала собранные средства еще одному фигуранту дела Александру Аржанухину, а тот, в свою очередь, должен был передавать их начальнику УГИБДД.

Следствие в итоге предъявило всем участникам коррупционной схемы обвинения в создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Непосредственно Алексею Сафонову следствие предъявило в окончательном варианте обвинения порядка 100 эпизодов получения взяток.

В ходе прений, которые прошли в конце февраля 2025 года, государственный обвинитель просил назначить господину Сафонову наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года со штрафом в размере 100 млн руб., с ограничением свободы на 1 год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 12 лет, а также лишить его специального звания полковника полиции.

Защитники экс-гаишника просили суд его оправдать в связи «с не установлением события преступления». По мнению адвокатов, прокурор исходил не из реальных доказательств, а из того, что подсудимый «мог совершить инкриминируемые ему преступления».

Сам Алексей Сафонов, который выступал в прениях почти два месяца, заявил, что невиновен. Этой позиции он придерживался с самого начала следствия. По его словам, на взятках его не ловили, у него лично ничего не изымалось, не было прослушки его телефона и в отношении него оперативные мероприятия до возбуждения дела не проводились, а многих людей, которые проходили по делу как свидетели, он никогда не знал.

Тем не менее суд посчитал вину экс-гаишника доказанной по всем эпизодам предъявленного ему обвинения. Ему назначено путем частичного сложения сроков наказание в виде 20 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 100 млн руб. Экс-гаишнику запрещено 12 лет занимать должности в правоохранительных органах, он лишен звания.

Алексей Сафонов не стал комментировать приговор, однако его адвокаты сообщили “Ъ”, что их доверитель намерен обжаловать судебное решение.

Александра Ларинцева, Пятигорск