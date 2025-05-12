Владелец сети «Робин Сдобин» продает два помещения в Воронеже за 160 млн рублей

Владелец воронежской сети «Робин Сдобин» Александр Губарев продает два помещения в Воронеже совокупно за 160 млн руб. Одно из них, площадью 246,5 кв. м, находится в центре Воронежа на улице Плехановская, 31. Объявление о продаже размещено на платформе «Авито», цена объекта — 45 млн руб.

«У меня очень мало надежд на совладельцев. Я полагаюсь на свои силы, другого выхода не вижу. Сейчас мне нужны денежные ресурсы, потому что крайне сложно вести финансовую деятельность при текущей кредитной ставке»,— прокомментировал продажу Александр Губарев и добавил, что на продажу также выставлено еще одно помещение — на улице 9 Января. У продавца, фигурирующего в объявлении о продаже помещения на Плехановской, также имеется публикация о реализации здания 2,1 тыс. кв. м за 115 млн руб. по адресу 9 Января, 272А. Основные арендаторы в здании — Fix Price и «Магнит». Дозвониться по обозначенному номеру не удалось.

Помещение на Плехановской ранее сдавалось в аренду, сейчас там функционирует магазин одежды Alula. До этого в здании располагались итальянское заведение Trattoria Fettuccini и гастробар «Рубинштейн». Помещение располагает тремя отдельными входами, витринными окнами, подвальным этажом и закрытым двором с парковкой.

В январе стало известно, что в Воронеже закрылось семейное кафе «Андерсон», также принадлежащее Александру Губареву. В качестве причины назывались «неумение управлять таким количеством бизнеса и жизненные обстоятельства».

Ульяна Ларионова