Чиновник Минтранса РФ оценил работу общественного транспорта Ростова
Состояние общественного транспорта Ростова оценил заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов. Впечатлениями член комиссии госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» поделился в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
В первую очередь чиновник обратил внимание на обилие рекламы в транспорте.
«Зачем закрывать рекламой все пространство, чтобы пассажиры не видели города из транспорта?», — задает вопрос господин Зотов.
Отдельным пунктом также были выделены длительные остановки для набора пассажиров, из-за которых «…про расписание можно забыть».
Кроме того, Илья Зотов отметил, что остановка большинства транспортных средств осуществляется «…везде, кроме подъезда на саму остановку», — звуковое и визуальное информирование об остановках работает не везде, а водители такси и автобусов не имеют привычку пристегиваться.
«Складывается ощущение, что изменения в работе транспорта назрели и скоро станут реализованы в жизнь», — подытожил член комиссии.