В Ростовской области трассу М-4 «Дон» модернизируют к 2028 году

Модернизацию трассу М-4 «Дон» в Ростовской области завершат к 2028 году. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что ремонт дороги планируют завершить к середине июня. К началу летних отпусков министерство транспорта, МВД и «Росавтодором» предложат варианты организации движения в рамках проведении ремонтных работ.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что участок автомагистрали, пролегающий через Каменский, Красносулинский и Октябрьский районы, а также затрагивает территории городов Каменск-Шахтинский и Шахты расширят до шести полос.

Константин Соловьев