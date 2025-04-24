В ФК «Черноморец» прокомментировали ситуацию с лицензированием стадиона

Руководство ФК «Черноморец» заявило, что клуб ведет конструктивный диалог с РПЛ и РФС по вопросу возможного участия в Премьер-лиге. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Днем 24 апреля в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в случае выхода «Черноморца» в РПЛ клуб может столкнуться с проблемами лицензирования из-за несоответствия стадиона «Центральный» в Новороссийске необходимым стандартам. Также отмечалось, что сейчас у команды нет договоренностей о проведении матчей на стадионе «Фишт» в Сочи или на арене в Краснодаре, соответствующих требованиям Премьер-лиги.

В клубе подчеркнули, что основной фокус сосредоточен на завершении сезона и борьбе за выход в высший дивизион. В ближайшее время команда проведет важный выездной матч в Саратове против «Сокола». В «Черноморце» заверили, что продолжат двигаться к поставленной цели и рассчитывают на поддержку болельщиков.

Анна Гречко