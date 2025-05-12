Daily Mail: британские войска могут принять участие в военных операциях ЕС против России

Британские войска могут быть направлены для участия в боевых действиях против России совместно с войсками европейских стран. Об этом сообщает лондонская Daily Mail, ссылаясь на слитые в прессу подробности масштабного соглашения о сотрудничестве Великобритании и ЕС в сфере обороны и безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

Как утверждает газета, готовящийся к подписанию документ предполагает беспрецедентное со времен «Брексита» сотрудничество Великобритании и ЕС. В частности, он открывает путь к участию вооруженных сил Соединенного Королевства в военных операциях ЕС, проводимых в рамках единой оборонной политики союза. Это включает в себя кроме прочего миротворческие операции и меры по коллективной обороне территории континентальной Европы.

Кроме того, британские военные в соответствии с документом будут участвовать в военном планировании и мерах по быстрой переброске войск на континенте. Также обе стороны будут сотрудничать в операциях за пределами зоны ответственности НАТО в случае, если от участия в таких операциях откажутся Соединенные Штаты.

Источники газеты сообщают, что встраивание британских военных в военные операции ЕС может произойти уже «через несколько месяцев» после заключения соглашения.

Как сообщалось ранее, соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности будет представлено уже на этой неделе.

Андрей Келекеев