Новак: Россия станет главным экспортером нефти и газа в Азию через 25 лет

Россия намерена развивать экспортную инфраструктуру, чтобы к 2050 году стать лидером по поставкам нефти и газа в страны Азии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, сейчас Россия входит в тройку лидеров среди стран по производству и экспорту нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Также планируется развитие системы магистральных трубопроводов, портовой и железнодорожной инфраструктур»,— написал господин Новак в статье для журнала «Энергетическая политика». Вице-премьер сообщил, что в ближайшие годы Россия планирует вернуться на уровень добычи в 540 млн т нефти в год и удержать этот показатель до 2050 года.

Российская нефтяная отрасль стремится к практически полному импортозамещению к 2027 году. «В перспективе Россия намерена занять весомое место в новой для себя нише экспорта технологических услуг и товаров»,— отметил Александр Новак. Одной из ключевых целей газовой отрасли вице-премьер назвал удовлетворение внутреннего спроса на газ, то есть потребностей граждан, промышленности и транспорта. К 2036 году внутреннее потребление газа вырастет на 19% к уровню 2023 года. К 2050 году — на 35%, подчеркнул господин Новак.

По данным Центра ценовых индексов, в апреле перевалка российской нефти в портах восстановилась до показателей декабря 2024 года — 448 тыс. т в сутки. По сравнению с мартом отгрузки выросли на 9,1%. Так, поставки вернулись к уровню, предшествующему введению санкций США против нефтяного сектора России, в том числе в отношении более 180 танкеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наливай, подешевело».

Елизавета Шмакова