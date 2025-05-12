И. о. главврача Республиканского наркодиспансера Удмуртии назначен Андрей Иванов

Андрей Иванов назначен исполняющим обязанности главного врача Республиканского клинического наркологического диспансера (РКНД), сообщается на сайте медицинской организации. Ранее он занимал должность заместителя главного врача.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наркологический диспансер Удмуртии, vk Фото: Наркологический диспансер Удмуртии, vk

Андрей Иванов окончил Ижевскую медицинскую академию в 2000 году и имеет высшую квалификационную категорию по специальности «психиатр-нарколог».

В начале мая «Ъ-Удмуртия» писал, что прошлый руководитель РКНД Артем Школяр занял должность заместителя министра здравоохранения Удмуртии. Он будет курировать подготовку кадров, целевое обучение, развитие взаимодействия с пациентским сообществом и общественными организациями.

Ранее пост заместителя министра здравоохранения Удмуртии занимала Наталья Кропочева. Ее арестовали в феврале 2025 года по делу о взятках от ритуальной организации в то время, когда она являлась главным врачом ижевской ГКБ №2. Пост замминистра Наталья Кропочева заняла в июне 2024 года.