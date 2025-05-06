Артем Школяр назначен заместителем министра здравоохранения Удмуртии

На должность заместителя министра здравоохранения Удмуртии назначили руководителя Республиканского наркологического диспансера Артема Школяра, сообщает пресс-служба Минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минздрава Фото: пресс-служба Минздрава

Артем Школяр будет курировать подготовку кадров, целевое обучение, развитие взаимодействия с пациентским сообществом и общественными организациями.

Артем Школяр в 2005 году окончил Казанское суворовское военное училище, в 2011 году — лечебный факультет Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА), интернатуру по специальности врача-психиатра-нарколога.

В 2014 году Артем Школяр окончил академию народного хозяйства при Президенте РФ. Республиканский наркологический диспансер он возглавил в 2020 году, где среди прочего запускал программы социальной реабилитации пациентов. Ранее Артем Школяр работал врачом психиатрического стационара Первой республиканской психоневрологической больницы.

Ранее пост заместителя министра здравоохранения Удмуртии занимала Наталья Кропочева. Ее арестовали в феврале 2025 года по делу о взятках от ритуальной организации в то время, когда она являлась главным врачом ижевской ГКБ №2. Пост замминистра Наталья Кропочева заняла в июне 2024 года.