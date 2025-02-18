Верховный суд Удмуртии оставил под стражей замминистра здравоохранения

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу заместителя министра здравоохранения региона Наталью Кропочеву, которую обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Адвокат Кропочевой просил смягчить меру пресечения, утверждая, что она не намерена скрываться и не будет оказывать давление на свидетелей. Однако суд признал доводы несостоятельными.

Напомним, следствие считает, что в 2021-2024 гг. Наталья Кропочева получила от представителя ритуальной организации 1,3 млн руб. за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из ГКБ №2 в Ижевске и предоставление сведений о данных пациентах. Тогда обвиняемая являлась главврачом медучреждения. Деньги передавались частями через посредника.

Обвиняемую заключили под стражу до 6 апреля.