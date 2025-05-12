Депутат Кошелев заявил, что Госдума добьется запрета всех коллекторских агентств

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который обяжет микрофинансовые организации и банки отчитываться перед судебными приставами о работе по возврату просроченной задолженности граждан. Ключевыми показателями в отчетах должны стать соблюдение прав каждого человека, имеющего просроченную задолженность и отсутствие нарушений при взыскании долга. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Самарской области Владимир Кошелев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Коллекторы ради достижения своих целей и получения прибыли часто используют различные темные механизмы и регулярно преступают закон. Но "поймать" их на этом бывает очень сложно. Законопроект даст ФССП дополнительный инструмент для контроля за их деятельностью, а граждане получат дополнительную защиту от назойливых кредиторов»,— отметил политик.

Депутат от ЛДПР также напомнил, что в партии добиваются ликвидации коллекторских агентств в стране. Внесенный законопроект он назвал «еще одним шагом в этом направлении».

В апреле текущего года представители ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий кредиторам уступать права по договору займа третьим лицам, в том числе коллекторским организациям.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств.

Андрей Сазонов