В Госдуму внесут законопроект о запрете коллекторских агентств

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, запрещающий кредиторам уступать права по договору займа третьим лицам – в том числе коллекторским организациям.

«Нынешнее широко практикуемое психологическое давление, терроризирование, откровенное издевательство над заемщиками необходимо запретить на законодательном уровне – во имя спокойствия наших граждан»,— сказал гоподин Нилов (цитата по «РИА Новости»).

В случае принятия документа, у заемщика появляется право в течение десяти дней со дня заключения договора потребовать у кредитора не привлекать третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.

В тексте проекта уточняется, что кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием долгов, оставаясь в рамках правового поля — напоминать о долге через звонки, предлагать реструктуризацию или продление договора.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в госреестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, официально зарегистрировано 520 коллекторских агентств.

В 2024 году спрос на коллекторов вырос в два раза. С начала 2025-го показатель увеличился еще на четверть.

Почему растет спрос на специалистов по взысканию долгов — в материале «Ъ».