Уровень воды в Нижневартовске достиг уровня в 9 метров

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска (ХМАО—Югра) достиг 900 см, сообщили в пресс-службе городской администрации. За прошедшие сутки вода поднялась на 5 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отметка опасного явления в этом месте находится на уровне 980 см. В 2024 году высший уровень составил 981 см.

Напомним, с 6 мая в Нижневартовске ввели режим повышенной готовности из-за паводка. На базе школы №34 будет открыт пункт временного размещения. Потенциальная зона подтопления охватывает 71 СОНТ, в которых проживают около 2 тыс. человек.

Анна Капустина