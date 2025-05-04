В Нижневартовске с 6 мая введут режим повышенной готовности из-за паводка

С 6 мая в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) введут режим повышенной готовности из-за весенне-летнего половодья. Как сообщили в городской мэрии, за прошедшие сутки уровень воды в реке Оби прибавился на 19 см и достиг 862 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«В настоящее время подтоплений на территории СОНТов и дачных участков нет. В 2024 году режим повышенной готовности был введен при уровне воды 890 сантиметров. Высший уровень в 2024 году составил 981 см», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 7 мая на базе школы №34 будет открыт пункт временного размещения. Подчеркивается, что в потенциальной зоне подтопления находятся 71 СОНТ, в которых проживают около 2 тыс. человек.

Напомним, в 2024 году правительство ХМАО выделило 50,5 млн руб. из резервного фонда для выплат пострадавшим от паводка. К началу июля прошлого года там затопило более 2,5 тыс. приусадебных участка, 834 дачных дома на территориях садовых товариществ в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Саранпауле Березовского района, Былино, Вампуголе, Соснине Нижневартовского района.

Мария Шараева