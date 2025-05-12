Песков: многие зарубежные лидеры поддержали подход Путина к мирным переговорам

Подход президента РФ Владимира Путина по возобновлению прямых мирных переговоров по Украине без предварительных условий в Стамбуле 15 мая «встретил понимание и поддержку многих лидеров государств». Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Речь идет, в частности, о партнерах России по СНГ и БРИКС, а также из других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран»,— указал представитель Кремля.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и пригрозил санкциями, если оно «не будет соблюдаться». В ночь на 11 мая Владимир Путин предложил властям Украины встретиться в Стамбуле 15 мая и возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет прекращения огня с российской стороны с 12 мая. Он также подтвердил готовность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая. По данным Axios, он прибудет в Турцию в четверг, 15 мая, даже в случае отказа России начать прекращение огня.

Подробнее о попытках Дональда Трампа склонить конфликтующие стороны к установлению режима прекращения огня — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая