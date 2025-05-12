Трансляцию парада Победы в Москве посмотрели более 38 млн человек

Более 38 млн человек смотрели парад Победы в Москве по телевизору в прямом эфире, сообщили ТАСС в компании Mediascope. 9 мая доля телезрителей, смотревших парад, составила 93,7% от общего объема всей аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В 2024 году парад победы смотрели 84% телезрителей в России, общая аудитория составила 32,5 млн человек, добавили в Mediascope.

В компании пояснили, что при подсчете учитывалась аудитория старше 4 лет во всех российских городах. Трансляцию парада вел 21-й канал.

Парад в Москве начался 9 мая в 10:00 и продлился около двух часов. В церемонии участвовали более 20 иностранных лидеров, среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Армении Никол Пашинян. Парадом командовал главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны России Андрей Белоусов. Также по Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран, включая Китай, Египет, Казахстан, Узбекистан, Мьянму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Победа была за ними».

Полина Мотызлевская