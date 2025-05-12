Кубани все подсудно

Верховный суд опубликовал решение с отказом в удовлетворении жалобы экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, которая не соглашалась с передачей своего уголовного дела в Краснодар для рассмотрения по существу. Госпожа Коблева, обвиняемая в получении крупной взятки, утверждала, что дело базируется на оперативных материалах, санкционированных Краснодарским крайсудом, поэтому судьи в Краснодаре, по ее мнению, могут быть необъективны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Краснодара. Информация об этом содержится в апелляционном определении коллегии по уголовным делам Верховного суда (ВС) РФ, которая отказала в удовлетворении жалобы госпожи Коблевой на решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции об изменении территориальной подсудности дела, документ опубликован на сайте ВС.

Экс-председатель Советского райсуда Ростова-на-Дону Елена Коблева возражала против передачи ее дела в какой-либо из судов Краснодара, ссылаясь на то, что в основу обвинения положены результаты оперативно-разыскных мероприятий, разрешение на которые выдавал Краснодарский краевой суд (ККС). Экс-судья высказала опасения, что судьи ККС заинтересованы в исходе уголовного дела, поэтому любое апелляционное решение крайсуда в отношении нее не будет отвечать требованиям объективности и беспристрастности.

Елена Коблева просила направить ее дело в суд, не подпадающий под юрисдикцию ККС, однако ВС РФ счел необоснованными сомнения в объективности краснодарских судей.

При этом рассмотрение дела в Ростовской области (изначально материалы поступили в Советский райсуд Ростова-на-Дону) признано нецелесообразным именно по причине возможного недостатка беспристрастности у бывших коллег обвиняемой. Подсудность дела была изменена по инициативе прокуратуры, которая указала на то, что Елена Коблева была председателем одного из составов Ростовского областного суда, а с 2020 по 2023 год возглавляла Советский райсуд Ростова-на-Дону и даже после ухода в отставку могла сохранить связи в судебной системе региона.

Уголовное дело в отношении Елены Коблевой было возбуждено в мае 2024 года.

По версии обвинения, предприниматель Владимир Боженко передал ей денежные средства за снятие ареста с его имущества, лодки и сетей, имущество было арестовано мировым судьей.

Посредниками в схеме выступали Леонид Караханов и Николай Студеникин. Первый из них заключил досудебное соглашение, его дело будет рассмотрено отдельно. Николаю Студеникину предъявлено обвинение в посредничестве при взяточничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), Владимиру Боженко — в передаче крупной взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Еще одно громкое уголовное дело ростовских судей также будет рассмотрено на Кубани — Первомайский райсуд Краснодара принял к производству дело в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее бывшего заместителя Татьяны Юровой, которых обвиняют в получении крупных и особо крупных взяток. Экс-руководителю областного управления судебного департамента Андрею Рощевскому, бывшему председателю Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко, а также предпринимателю Альберту Романову вменяют в вину посредничество при передаче взяток. Дело изначально было направлено в Кировский райсуд Ростова-на-Дону, но затем подсудность была изменена по тем же мотивам, что и в ситуации с Еленой Коблевой.

Даты начала судебных процессов в отношении Елены Коблевой и Елены Золотаревой пока не назначены.

Анна Перова, Краснодар