Уроки краеведения могут ввести в школах Курской области с 2027 года

С 2027 года в школах Курской области рассчитывают ввести предмет «История Курского края». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Кроме того, с нового учебного года во всех школах региона начнется обучение игре в шахматы в качестве факультативного занятия. В этом учебным заведениям поможет Российская шахматная федерация.

В 20-х числах мая в Курской области начнется кампания по сдаче Единого государственного экзамена. Его планируют пройти 3 040 выпускников, в том числе 107 в других регионах страны без отчисления из курских школ. Для проведения ЕГЭ оборудуют 20 пунктов с соблюдением требований безопасности.

В марте был опубликован приказ Минпросвещения РФ, освобождающий 4,3 тыс. курских одиннадцатиклассников от сдачи итоговых экзаменов в 2025 году.

Алина Морозова