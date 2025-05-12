UEFA призвали вознаграждать клубы за успехи их воспитанников

Союз европейских клубов (UEC), предложил новую систему вознаграждения за развитие футболистов. Об этом организация сообщила в социальной сети Х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

UEC предлагает Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) выделять не менее 5% доходов от клубных турниров командам, которые воспитали спортсменов. Согласно предложенной формуле, поощрение за развитие игроков (PDR) будет распределяться между клубами на основе сыгранных их воспитанниками минут на турнирах UEFA, и заработанных ими призовых. При этом 36 команд, которые принимают участие в групповой стадии Лиги чемпионов, не будут иметь права на PDR, поскольку они получают большие призовые выплаты.

По замыслу UEC, введение такого инструмента помогло бы повысить конкуренцию в европейском футболе. Согласно подсчетам UEC, если бы система PDR была введена в прошлом сезоне, то выплаты бы получили 1447 тысяч клубов. Самую крупную сумму мог бы получить нидерландский «Аякс» — €5,39 млн. Свыше €1 млн получили бы порядка 40 клубов. Среди них есть команды из Швейцарии, Словакии, Хорватии. В число наиболее «дорогих» игроков вошли бы защитник «Интера» Франческо Ачерби, защитник «Барселоны» Жюль Кунде и хавбек «Астон Виллы» Джон Макгинн, успехи которых принесли бы сотни тысяч евро их родным клубам: «Павии», играющей в пятом итальянском дивизионе, «Бордо», упавшему из-за финансовых трудностей в четвертую по силе лигу Франции, и середняку шотландского чемпионата «Сент-Миррену» соответственно.

UEC считает, что система PDR должна дополнять, а не заменять солидарные выплаты, которые UEFA выплачивает клубам, не участвующим в турнирах под своей эгидой. Недавно фонд солидарных выплат вырос до €308 млн. Эта сумма эквивалентна 7% от совокупного дохода всех трех еврокубков. Эти деньги распределяются между сотнями клубов в 55 ассоциациях-членах UEFA, но механизма, который бы вознаграждал эти клубы с сильными академиями или стимулировал другие развивать таланты, пока не существует.

UEC, созданный в 2023 году в противовес признанной UEFA Ассоциации европейских клубов, — небольшая организация, объединяющая всего 140 команд из 25 национальных ассоциаций. В число членов союза входят, например, вице-чемпион Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» и несколько клубов чемпионата Испании: «Осасуна», «Реал Вальядолид», «Лас-Пальмас».

Роман Левищев