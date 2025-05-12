Средняя зарплата нижегородских рыболовов выросла в 2,7 раза в январе-феврале

В отрасли рыболовства и рыбоводства в Нижегородской области средняя зарплата в январе-феврале 2025 года выросла в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года. Она составила 182,2 тыс. руб., что в 2,5 раза превышает среднемесячную зарплату в регионе, следует из данных Нижегородстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

При этом в феврале текущего года по сравнению с январем зарплата в этой отрасли сократилась на 13,6% — до 168,8 тыс. руб.

Средняя зарплата в области за январь-февраль 2025 года составила 71,8 тыс. руб., увеличившись на 23,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла лишь на 12,9%.

Кроме рыболовства, больше всего за два месяца зарплата выросла в деятельности по операциям с недвижимостью — на 94,9%, до 48,6 тыс. руб. Но даже с учетом увеличения она составляет лишь 67,8% от средней зарплаты по региону.

На 74,3% выросла зарплата в сфере деятельности автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам, она составила 88,3 тыс. руб. На 71,7%, до 68,5 тыс. руб., увеличилась зарплата в деятельности воздушного и космического транспорта.

Рост зарплаты зафиксирован во всех отраслях, кроме производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Там зарплата снизилась на 1,7%, до 68,9 тыс. руб.

Наиболее низкая зарплата в Нижегородской области — в сфере производства одежды. Она составила 42,3 тыс. руб. или 59% от средней по региону.

Галина Шамберина